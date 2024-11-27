Медведев перечислил друзей России, и их оказалось больше, чем врагов

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что, хотя большинство западных стран стали противниками России, у Москвы есть друзья, и их гораздо больше. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Это государства глобального Юга, страны Азии, арабские нации и многие другие. Противников у нас значительно меньше, и, откровенно говоря, это в основном весь западный мир. Однако это их выбор», — подчеркнул Медведев.