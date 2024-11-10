«Бросились целовать сапоги»: Медведев посмеялся над двуличием «остолопов» из ЕС

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на двуличие европейских политиков, которые бросились «целовать сапоги» победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. Он также напомнил, что раньше республиканца в ЕС называли российским агентом.

«На самом деле забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал Медведев в соцсети X.