«Бросились целовать сапоги»: Медведев посмеялся над двуличием «остолопов» из ЕС
Медведев указал на двуличие политиков ЕС, бросившихся «целовать сапоги» Трампу
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на двуличие европейских политиков, которые бросились «целовать сапоги» победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. Он также напомнил, что раньше республиканца в ЕС называли российским агентом.
«На самом деле забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал Медведев в соцсети X.
Напомним, Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 5 ноября. Республиканцы также получили большинство в Сенате и могут завоевать лидерство в Палате представителей. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.
Life.ru