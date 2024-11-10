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10 ноября, 03:37

«Усиливать игру»: Стало известно, что Трамп подготовил для России

Политолог Кедми: Новый курс Трампа по России — сближение через соседние страны

Влияние Дональда Трампа на внешнюю политику США будет заметным, в том числе в вопросах взаимодействия с Россией, уверен бывший глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми. В интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» он заявил, что стратегия нового президента будет направлена на снижение напряжённости между двумя странами.

«Тактика, которой будет придерживать сегодня новый американский президент, — снять напряжённость с Россией», — выразил мнение эксперт.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на конкуренцию с Россией, Вашингтон больше не будет прибегать к военным методам. Вместо этого, США сосредоточат усилия на расширении влияния в странах, соседствующих с РФ, и вовлечении их в орбиту американских интересов.

«Тактика — усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией», — добавил политолог.

Кедми также отметил, что, несмотря на такие изменения, Россия останется важным геополитическим конкурентом для США. Однако стратегия отношений с ней, по словам эксперта, будет более гибкой и обоснованной, учитывая неэффективность предыдущих жёстких подходов.

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Ранее Life.ru писал, что Трамп попытается испортить дружественные отношения между Россией, Китаем, КНДР и Ираном. По мнению Вашингтона, эти страны хотят окончательно покончить с гегемонией США. Тем временем Дмитрий Песков заявил, что со стороны Путина сохраняется готовность к беседе с избранным президентом Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Тимур Хингеев
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