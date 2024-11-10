С лешими да кикиморами: Трампу предрекли попадание в «вашингтонское болото»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что победивший на президентских выборах США 2024 года Дональд Трамп может снова столкнуться с давлением со стороны американской политической элиты. По мнению сенатора, она может вновь оказывать на него серьёзное влияние, стремясь ограничить его действия.

«Главное с Трампом не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить ещё в 2016-ом, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — считает сенатор.

Пушков также указал на значимость окружения, которое республиканец может собрать в рамках нового срока. По его мнению, маловероятно, что в команду Трампа войдут лояльные ему фигуры, такие как Талси Габбард, Такер Карлсон и Илон Маск. Вместо них миллиардера могут окружить опытные республиканцы, среди которых — сторонники жёсткой антироссийской политики, как Марко Рубио и бывший госсекретарь Майк Помпео.

Сенатор предположил, что окружение Трампа, получив ключевые должности, будет пытаться навязать ему «вашингтонский консенсус» в вопросах внешней политики, включая Украину и Россию. Пушков добавил, что союзники США, такие как глава НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Польши Анджей Дуда, могут поддерживать этот настрой, чтобы склонить Трампа к удобным для них решениям.

«От него потребуется большая сила воли и много упорства, чтобы не позволить им это сделать и самому, незаметно для себя, не стать частью западного «болота». От этого будет зависеть выполнение заявленных им целей, его личный успех как 47-го президента США и во многом — судьбы мира», — резюмировал Пушков.