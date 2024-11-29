ВСУ массово атаковали Ростовскую область, силами ПВО сбито 30 беспилотников
Слюсарь: Силы ПВО сбили 30 БПЛА в Ростовской области, есть последствия на земле
ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников, на данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал он в телеграм-канале.
По информации чиновника, есть последствия на земле. В частности, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района повреждено остекление в жилом доме. Пострадавших и погибших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.
Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников на территории Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ещё два дрона ВСУ сбили в Воронежской области.
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