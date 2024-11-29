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28 ноября, 23:31

ВСУ массово атаковали Ростовскую область, силами ПВО сбито 30 беспилотников

Слюсарь: Силы ПВО сбили 30 БПЛА в Ростовской области, есть последствия на земле

ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников, на данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

По информации чиновника, есть последствия на земле. В частности, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В слободе Дьячкино Тарасовского района повреждено остекление в жилом доме. Пострадавших и погибших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.

Life.ru публикует видео уничтожения техники ВСУ новейшими российскими дронами
Life.ru публикует видео уничтожения техники ВСУ новейшими российскими дронами

Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников на территории Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Ещё два дрона ВСУ сбили в Воронежской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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