ВСУ массово атаковали Ростовскую область, силами ПВО сбито 30 беспилотников

ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников, на данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА», — написал он в телеграм-канале.