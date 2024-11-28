Life.ru публикует видео уничтожения техники ВСУ новейшими российскими дронами
SHOT опубликовал видео с применением новых оптоволоконных дронов по технике ВСУ
Российские бойцы разносят тяжёлую технику ВСУ новыми оптоволоконными дронами, эксклюзивные кадры с Покровского направления опубликовал телеграм-канал SHOT. Только с начала ноября наши операторы такими беспилотниками уничтожили несколько танков, БМП и пикапов.
Бойцы ВС РФ разносят технику ВСУ на Покровском направлении новыми дронами. Видео © Telegram / SHOT
Крутость оптоволоконных дронов-камикадзе в том, что они неуязвимы для РЭБ. Оптоволоконный провод эффективно сохраняет стабильную связь между БПЛА и оператором, противостоит радиопомехам и средствам радиоэлектронной борьбы, обеспечивая высококачественную передачу видео. По мере полёта кабель разматывается с катушки, прикреплённой к дрону. Такие беспилотники нашим бойцам в зону СВО доставляет Народный фронт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска начали применять беспилотники на оптоволокне вслед за ВС РФ. По словам главы государства, одним из главных преимуществ этой техники является возможность быстро передавать информацию.
ТАСС / Алексей Коновалов