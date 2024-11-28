Life.ru публикует видео уничтожения техники ВСУ новейшими российскими дронами

Российские бойцы разносят тяжёлую технику ВСУ новыми оптоволоконными дронами, эксклюзивные кадры с Покровского направления опубликовал телеграм-канал SHOT. Только с начала ноября наши операторы такими беспилотниками уничтожили несколько танков, БМП и пикапов.

Бойцы ВС РФ разносят технику ВСУ на Покровском направлении новыми дронами. Видео © Telegram / SHOT

Крутость оптоволоконных дронов-камикадзе в том, что они неуязвимы для РЭБ. Оптоволоконный провод эффективно сохраняет стабильную связь между БПЛА и оператором, противостоит радиопомехам и средствам радиоэлектронной борьбы, обеспечивая высококачественную передачу видео. По мере полёта кабель разматывается с катушки, прикреплённой к дрону. Такие беспилотники нашим бойцам в зону СВО доставляет Народный фронт.