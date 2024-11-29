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Регион
28 ноября, 22:07

Средства ПВО и РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Воронежской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области. Ещё один объект был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников на территории Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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