Средства ПВО и РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Воронежской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области. Ещё один объект был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников на территории Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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