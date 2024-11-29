Жители Ростовской области сообщили о пожаре на местном НПЗ
Очевидцы сообщили о пожаре в районе НПЗ в Каменском районе Ростовской области
Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о пожаре на территории нефтебазы в Каменском районе Ростовской области. Что послужило его причиной неизвестно.
По информации властей, ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. На данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Есть незначительные повреждения двух домовладений. Пострадавших нет.
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