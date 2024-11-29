Жители Ростовской области сообщили о пожаре на местном НПЗ

Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о пожаре на территории нефтебазы в Каменском районе Ростовской области. Что послужило его причиной неизвестно.

По информации властей, ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. На данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Есть незначительные повреждения двух домовладений. Пострадавших нет.