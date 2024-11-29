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29 ноября, 00:09

Жители Ростовской области сообщили о пожаре на местном НПЗ

Очевидцы сообщили о пожаре в районе НПЗ в Каменском районе Ростовской области

Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о пожаре на территории нефтебазы в Каменском районе Ростовской области. Что послужило его причиной неизвестно.

По информации властей, ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. На данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Есть незначительные повреждения двух домовладений. Пострадавших нет.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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