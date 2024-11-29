Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Другие детали не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Одесская, Кировоградская и Днепропетровская области.