«Орешник» (ракета)
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Регион
28 ноября, 22:13

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Другие детали не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Одесская, Кировоградская и Днепропетровская области.

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Напомним, днём ранее Россия нанесла массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам, затянув энергетическую удавку на шее Киева в преддверии зимы. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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