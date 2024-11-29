Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Другие детали не приводятся.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Одесская, Кировоградская и Днепропетровская области.
Напомним, днём ранее Россия нанесла массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам, затянув энергетическую удавку на шее Киева в преддверии зимы. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области.
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