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Регион
24 октября, 18:16
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Уничтожение отряда из 50 операторов БПЛА «Птахи Мадьяра» назвали тяжёлым ударом для ВСУ

Коц: Уничтожение 50 операторов дронов ВСУ скажется на боеготовности противника

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал уничтожение трёхтонной бомбой сразу 50 операторов дронов ВСУ в районе Курахова в ДНР. Он отметил, что «Птахи Мадьяра» представляют собой одно из наиболее опытных подразделений БПЛА в украинской армии. Коц подчеркнул, что все ликвидированные были высококвалифицированными профессионалами, которые также занимались обучением других военнослужащих.

«Потеря разом 50 спецов — тяжёлый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на Кураховском направлении», — написал военкор в телеграм-канале.

По словам Коца, «Птахи Мадьяра» попили немало крови российским бойцам, а уничтожение опытного оператора БПЛА противника — это первостепенная цель для наших ребят.

Ранее Минобороны показало видео уничтожение бомбой ФАБ-300 отряда украинских БПЛА в районе Курахово. По данным ведомства, в результате этой атаки погибли около 50 операторов БПЛА из подразделения «Птахи Мадяра», а также было уничтожено не менее семи единиц боевой техники противника.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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