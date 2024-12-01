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1 декабря, 02:30

Чёрный туризм: Иностранцы потянулись на Украину ради экстремальных ощущений

Sarganserländer: Турфирмы Украины устраивают иностранцам туры по местам боёв

Испанский блогер Альберто Бласко Вентас на экскурсии по местам боёв. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / blasss.army

Испанский блогер Альберто Бласко Вентас на экскурсии по местам боёв. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / blasss.army

Среди жителей США и Европы растёт популярность так называемых «чёрных туров» на Украину. Их предлагают местные турфирмы, которые устраивают для иностранцев экскурсии по местам боестолкновений с российскими войсками и показывают гостям «достопримечательности» в виде разрушенных мостов или уничтоженной техники. Об этом сообщила швейцарская газета Sarganserländer.

Собеседники издания из числа побывавших на Украине туристов сообщили, что тур в пригород Киева без учёта дороги до Незалежной стоит до 250 евро. А если речь идёт о посещении мест в непосредственной близости от линии фронта, ценник возрастает до нескольких тысяч. Одним из первых необычное «развлечение» попробовал 23-летний испанский блогер Альберто Бласко Вентасом. Он признался, что впервые попал в зону боевых действий и был вынужден испытать серьёзный испуг.

«Его семья была обеспокоена тем, что их сын теперь тоже поедет на Украину. Однако Бласко Вентас всё-таки сел в самолёт, летящий в Молдову. Далее он отправился в Киев поездом. Столица постоянно обстреливается, хоть фронт и находится в нескольких сотнях километров», — отметили в издании.

По данным Sarganserländer, всё больше иностранцев хотят воочию увидеть последствия боевых действий. Лишь одна из десятков украинских турфирм за этот год организовала 30 подобных экскурсий для американцев и европейцев.

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Это не первая попытка украинских бизнесменов нажиться на кризисе. Ранее одно из ритуальных бюро Черкасс начало продавать гробы по акции «2+1» в честь «Чёрной пятницы». Такое предложение выглядит как глумление на фоне демографической катастрофы в стране.

Илья Пушкарев
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