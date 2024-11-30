«Лучше бы этого не делал»: Вступивший в ряды ВСУ британский наёмник пожалел о поездке под Курск
Британский наёмник Андерсон: Поездка под Курск стала моей главной ошибкой
Воевавший на стороне ВСУ британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. Обложка © Батальон «Питерского» Спецназ «Ахмат»
Британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, участвовавший в конфликте на Украине на стороне ВСУ и попавший в плен к Армии России, назвал поездку в Курскую область своей самой главной ошибкой. Об этом он рассказал в беседе с российскими журналистами.
«[Пожалел] много раз. <...> Лучше бы я этого не делал», — признался он в разговоре с корреспондентом газеты «Известия».
Андерсон надеется, что родные увидят его в новостях и таким образом узнают, что он жив и здоров. Также он поведал, что когда-то служил в армии Соединённого королевства связистом, после чего перешёл в один из штабов НАТО, где отвечал за сохранность оборудования, а после окончания армейской службы пошёл работать в полицию, но впоследствии был уволен оттуда. Оставшись нетрудоустроенным, он увидел новости об украинском конфликте в западных медиа и отправился в Незалежную. Как выяснилось, платят в ВСУ так себе — порядка 400 долларов в месяц. Если ходить на боевые задания, будет больше: по 60 долларов в день, что, по мнению британца, тоже не бог весть что.
Напомним, Андерсон попал в плен 23 ноября, всего лишь через неделю после того, как незаконно пересёк границу Курской области вместе с украинскими подразделениями. Главное военное следственное управление СК РФ возбудило в отношение британца уголовное дело и ведёт по нему следствие. Суд в Курске принял решение заключить наёмника под стражу. Помимо пересечения границы ему вменяют участие в боевых действиях на территории России и совершение преступлений в отношении мирного населения. Сам подсудимый заявляет, что не участвовал в расправах над гражданскими и сожалеет, что вообще додумался поехать в Незалежную. Также он рассказал журналистам, что подумывает над тем, чтобы выучить русский язык.