Британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, участвовавший в конфликте на Украине на стороне ВСУ и попавший в плен к Армии России, назвал поездку в Курскую область своей самой главной ошибкой. Об этом он рассказал в беседе с российскими журналистами.

Андерсон надеется, что родные увидят его в новостях и таким образом узнают, что он жив и здоров. Также он поведал, что когда-то служил в армии Соединённого королевства связистом, после чего перешёл в один из штабов НАТО, где отвечал за сохранность оборудования, а после окончания армейской службы пошёл работать в полицию, но впоследствии был уволен оттуда. Оставшись нетрудоустроенным, он увидел новости об украинском конфликте в западных медиа и отправился в Незалежную. Как выяснилось, платят в ВСУ так себе — порядка 400 долларов в месяц. Если ходить на боевые задания, будет больше: по 60 долларов в день, что, по мнению британца, тоже не бог весть что.