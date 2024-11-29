Новая «Азовсталь»: Сотни ВСУшников и наёмников заблокированы на заводе в Часовом Яре

В Часовом Яре, что близ Артёмовска в ДНР, более 700 украинских военных, в том числе не менее 100 иностранных наёмников попали в полуокружение в районе огнеупорного завода. Российские военные контролируют уже все основные выходы с территории. Как пишет Mash, ситуация развивается по сценарию мариупольской «Азовстали».

Кадры из Часова Яра. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, на заводе засели грузинские, итальянские и колумбийские наёмники. Среди итальянцев есть участники различных фашистских группировок. Российские войска в лобовые штурмы не идут, а действуют точечно, обстреливая противника артиллерией и авиацией, в том числе корректируемыми авиабомбами. Особо себя проявляет 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

Одновременно с этим идут бои за высотную застройку города. Российские военные выравнивают фронт с подготовкой к охвату города южнее с выходом через Ступочки и Константиновка. Бои выходят на финальную стадию, отмечают бойцы.