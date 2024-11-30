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30 ноября, 14:27

«Останется 0 украинцев»: Врач высчитала, когда украинский народ исчезнет с лица Земли

Экс-нардеп Богомолец: Украинская нация может полностью вымереть через 180 лет

Украинцы как нация полностью исчезнут через 180 лет, если страна не решит свои острые демографические проблемы. Об этом в эфире украинского телеканала «Новости Live» заявила заслуженный врач Украины и бывший депутат Верховной рады Ольга Богомолец.

С её слов, украинская нация сейчас страдает из-за колоссальных показателей смертности и снижения уровня рождаемости в стране.

«И если всё будет двигаться по такой модели, то, не считая цифры потерь на войне и эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется 0 украинцев», — представила Богомолец ужасающий прогноз.

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Было бы славно, если бы украинской нации удалось выжить, однако нынешние киевские власти пока что держат курс прямо на истребление. Ранее почти половина ограниченно годных к военной службе украинцев чудесным образом исцелилась, и теперь их всех ждут на фронте. Но ведь и этого может оказаться мало, поэтому США активно требуют, чтобы Киев снизил до 18 мобилизационный возраст в стране. Украинский вице-премьер Стефанишина в ответ потребовала у Вашингтона больше оружия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Владимир Озеров
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