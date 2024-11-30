«Останется 0 украинцев»: Врач высчитала, когда украинский народ исчезнет с лица Земли

Украинцы как нация полностью исчезнут через 180 лет, если страна не решит свои острые демографические проблемы. Об этом в эфире украинского телеканала «Новости Live» заявила заслуженный врач Украины и бывший депутат Верховной рады Ольга Богомолец.

С её слов, украинская нация сейчас страдает из-за колоссальных показателей смертности и снижения уровня рождаемости в стране.