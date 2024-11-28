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28 ноября, 08:56

Украина неожиданно отвергла призыв США снизить мобилизационный возраст

Стефанишина заявила FТ, что Украина не будет снижать мобилизационный возраст

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не планирует снижать возраст мобилизации. Она также указала на необходимость обеспечения украинских бригад вооружёнными силами США, сообщает газета Financial Times.

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Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что США призывают Украину уменьшить призывной возраст с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих в ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс добавило, что администрация президента Джо Байдена объяснила этот призыв «чистой математикой».

Стефанишина в интервью Financial Times подчеркнула, что Украине не требуется снижение призывного возраста, отметив, что «США должны предоставить украинским бригадам» необходимую подготовку и вооружение.

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Между тем свыше 25 тысяч украинцев поддержали петицию о снижении верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 50 лет. Теперь инициативу обязан рассмотреть Владимир Зеленский. Авторы документа потребовали не отправлять на фронт мужчин 50+ ради стабилизации экономического состояния в стране

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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