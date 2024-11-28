Украина неожиданно отвергла призыв США снизить мобилизационный возраст

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не планирует снижать возраст мобилизации. Она также указала на необходимость обеспечения украинских бригад вооружёнными силами США, сообщает газета Financial Times.

Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что США призывают Украину уменьшить призывной возраст с 25 до 18 лет из-за нехватки военнослужащих в ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс добавило, что администрация президента Джо Байдена объяснила этот призыв «чистой математикой».

Стефанишина в интервью Financial Times подчеркнула, что Украине не требуется снижение призывного возраста, отметив, что «США должны предоставить украинским бригадам» необходимую подготовку и вооружение.