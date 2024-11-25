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25 ноября, 15:46

Украинский командир признал: 90% солдат ВСУ больше не хотят сражаться

Украинский офицер Хоменко: 90% солдат ВСУ не имеют ни опыта, ни желания воевать

По мнению командира взвода 21-й механизированной бригады Национальной гвардии Украины Вячеслава Хоменко, подавляющее большинство украинских солдат испытывает усталость и недостаток мотивации. Он сообщил об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

Хоменко отметил, что 90% мобилизованных в Вооруженные Силы Украины не обладают необходимыми боевыми навыками и не имеют желания участвовать в боевых действиях.

С аналогичным мнением о снижении морального духа среди солдат выступили и другие украинские офицеры в интервью журналу The Economist. По их словам, на Украине практически не осталось желающих вступить в армию, а мобилизационная кампания не приносит ожидаемых результатов. Многие мужчины, призываемые в армию, либо слишком стары, либо не проявляют должной мотивации.

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Кроме того, военнослужащие ВСУ ежедневно сдаются в плен российским войскам группами по несколько десятков человек. Решение сложить оружие и сохранить жизнь противник принимает в том числе из-за заградотрядов, которые не дают бойцам отступать под натиском ВС РФ.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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