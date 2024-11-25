По мнению командира взвода 21-й механизированной бригады Национальной гвардии Украины Вячеслава Хоменко, подавляющее большинство украинских солдат испытывает усталость и недостаток мотивации. Он сообщил об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

Хоменко отметил, что 90% мобилизованных в Вооруженные Силы Украины не обладают необходимыми боевыми навыками и не имеют желания участвовать в боевых действиях.

С аналогичным мнением о снижении морального духа среди солдат выступили и другие украинские офицеры в интервью журналу The Economist. По их словам, на Украине практически не осталось желающих вступить в армию, а мобилизационная кампания не приносит ожидаемых результатов. Многие мужчины, призываемые в армию, либо слишком стары, либо не проявляют должной мотивации.