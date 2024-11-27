Член президентской партии «Слуга народа» сообщил, что «внутренний план» Владимира Зеленского связан с его желанием предотвратить новую волну эмиграции и рассчитан на «людей простых». По словам депутата, Зеленский знает, что страна выдыхается, но считает, что в следующем году появится решение конфликта. Поэтому его задача состоит в том, чтобы заставить людей ещё потерпеть жизнь в условиях военного конфликта, сообщает издание «Украинская правда».

«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность «культурного Рамштайна». Особенно, когда судьба даже военного «Рамштайна» не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать своё превосходство и банальное хамство», — заявил собеседник издания.