Заставить людей: В партии Зеленского объяснили смысл его «внутреннего» плана
«Украинская правда»: В партии «Слуга народа» объяснили смысл планов Зеленского
Член президентской партии «Слуга народа» сообщил, что «внутренний план» Владимира Зеленского связан с его желанием предотвратить новую волну эмиграции и рассчитан на «людей простых». По словам депутата, Зеленский знает, что страна выдыхается, но считает, что в следующем году появится решение конфликта. Поэтому его задача состоит в том, чтобы заставить людей ещё потерпеть жизнь в условиях военного конфликта, сообщает издание «Украинская правда».
«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность «культурного Рамштайна». Особенно, когда судьба даже военного «Рамштайна» не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать своё превосходство и банальное хамство», — заявил собеседник издания.
Напомним, ранее Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно документу, мобилизационный возраст не снизят, однако будут разработаны контракты с мотивационным пакетом для молодёжи, не достигшей этого возраста. Зеленский также сообщил о планах создания Министерства объединения Украины и обещал представить кандидата на пост министра до конца года. Кроме того, в марте 2025 года он пообещал провести индексацию пенсий с учётом уровня инфляции. В российском МИД план бывшего комика назвали программой по уничтожению народа.
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