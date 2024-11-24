Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал киевской администрации меньше нюхать и быть ближе к реалиям, комментируя «план стойкости» Владимира Зеленского. По словам политика, в Раде уже готовятся ретироваться из-за эскалации конфликта, ведь никакие бомбоубежища не спасут украинских чинуш от российских ракет.

«Зелёная бандеровская футболка провозгласила в своей Раде «план стойкости» из десяти пунктов. На самом деле ей нужен личный «план стійкості» из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. Сама же «Верховная зрада Украины» сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий», — написал Медведев в своём телеграм-канале.