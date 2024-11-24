«Меньше нюхать»: Медведев назвал важный пункт «плана стойкости», который забыли учесть в Раде
Медведев: Киевской администрации нужно меньше нюхать и быть ближе к реалиям
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал киевской администрации меньше нюхать и быть ближе к реалиям, комментируя «план стойкости» Владимира Зеленского. По словам политика, в Раде уже готовятся ретироваться из-за эскалации конфликта, ведь никакие бомбоубежища не спасут украинских чинуш от российских ракет.
«Зелёная бандеровская футболка провозгласила в своей Раде «план стойкости» из десяти пунктов. На самом деле ей нужен личный «план стійкості» из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. Сама же «Верховная зрада Украины» сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий», — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Напомним, что Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно представленному документу, мобилизационный возраст не будет снижен, однако будут разработаны контракты с мотивационным пакетом для молодёжи, не достигшей этого возраста. Зеленский также сообщил о планах создания Министерства объединения Украины и обещал представить кандидата на пост министра до конца года. Кроме того, в марте 2025 года он пообещал провести индексацию пенсий с учетом уровня инфляции. В российском МИД план бывшего комика режима назвали программой по уничтожению народа.
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