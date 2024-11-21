Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором болезненных фантазий

«Это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского. Собственно говоря, мне кажется, он сам этого не скрывает. Он в парламенте у себя там заявил, что до конца войны выборов на Украине не будет», — указала дипломат в беседе с журналистами.

Напомним, что Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно документу, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. А в марте 2025 он сулит индексацию пенсий на уровень инфляции. В МИД РФ план Зеленского назвали программой по уничтожению народа.