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21 ноября, 07:43

Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором болезненных фантазий

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

«План стойкости», представленный Владимиром Зеленским, является «очередным набором болезненных фантазий». Документ создан с целью сохранить собственную власть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского. Собственно говоря, мне кажется, он сам этого не скрывает. Он в парламенте у себя там заявил, что до конца войны выборов на Украине не будет», — указала дипломат в беседе с журналистами.

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Напомним, что Владимир Зеленский представил Верховной Раде свой «план стойкости» собственного сочинения. Согласно документу, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. А в марте 2025 он сулит индексацию пенсий на уровень инфляции. В МИД РФ план Зеленского назвали программой по уничтожению народа.

Дарья Нарыкова
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