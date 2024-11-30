Годен! Почти половина ограниченно годных украинцев «исцелилась» после проверки

После повторного прохождения медкомиссии на Украине были признаны годными 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе, сообщает местное издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

«Сорок пять процентов мужчин, ранее имевших статус «ограниченно годных к военной службе», после повторного осмотра получили статус «годен». Остальные 55% признают «негодными», — сообщил источник «Страны».