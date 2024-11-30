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29 ноября, 22:38

Годен! Почти половина ограниченно годных украинцев «исцелилась» после проверки

После проверки на Украине признали годными 45% ранее ограниченно годных мужчин

После повторного прохождения медкомиссии на Украине были признаны годными 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе, сообщает местное издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

«Сорок пять процентов мужчин, ранее имевших статус «ограниченно годных к военной службе», после повторного осмотра получили статус «годен». Остальные 55% признают «негодными», — сообщил источник «Страны».

Напомним, после вступления в силу нового закона об усилении мобилизации на Украине, военнообязанные с статусом «ограниченно годный» должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года.

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Тем временем в Вашингтоне предложили Киеву снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Однако на Украине подобную инициативу отвергли, заявив, что «США должны предоставить украинским бригадам» необходимую подготовку и вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Анатолий Цейко
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