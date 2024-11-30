Ритуальное бюро на Украине запустило акцию «2+1» на гробы к «Чёрной пятнице»
На Украине запустили акцию «2+1» на гробы к «Чёрной пятнице». Обложка © TikTok / anubis.ritual
В Черкассах предприимчивое ритуальное бюро объявило о «крайне выгодной» акции. Тем, кто купит два гроба сразу, пообещали третий в подарок в честь «Чёрной пятницы».
Ритуальное бюро на Украине запустило акцию «2+1» на гробы к «Чёрной пятнице». Видео © TikTok / anubis.ritual
«Не упусти возможность и сделай самую важную покупку в своей жизни», — задорно говорит девушка на видео.
Вдобавок похоронное бюро предлагает бесплатно и без ограничения времени хранить купленные гробы на их складе. Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые выразили свои чувства хохочущими смайликами, другие же назвали ролик неуместным.
Стоит отметить, что видео промаркировано хештегом «чёрный юмор». Впрочем, похоронная тематика на Украине как никогда актуальна усилиями киевского режима, продолжающего отправлять солдат на убой. Недавно экс-главком ВСУ Залужный даже призвал военных перестать бояться смерти, как бы открыто говоря им, что ничего хорошего на фронте ждать не стоит.
Дела у бойцов ВСУ на линии фронта в самом деле идут крайне скверно. Те, кого командование уже успело замучить абсурдными приказами и зверскими условиями, добровольно сдаются в плен целыми подразделениями. Ещё больше среди украинских военнослужащих 200-х. Так, согласно сообщению МО РФ, только в Курской области ВСУ потеряли 36,6 тысячи бойцов с августа. Общие же потери многократно выше.