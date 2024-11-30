В Черкассах предприимчивое ритуальное бюро объявило о «крайне выгодной» акции. Тем, кто купит два гроба сразу, пообещали третий в подарок в честь «Чёрной пятницы».

Ритуальное бюро на Украине запустило акцию «2+1» на гробы к «Чёрной пятнице». Видео © TikTok / anubis.ritual

«Не упусти возможность и сделай самую важную покупку в своей жизни», — задорно говорит девушка на видео.

Вдобавок похоронное бюро предлагает бесплатно и без ограничения времени хранить купленные гробы на их складе. Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые выразили свои чувства хохочущими смайликами, другие же назвали ролик неуместным.