Потери ВСУ в Курской области превысили 36,6 тысячи военных

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли в Курской области более 340 военнослужащих. Также противник лишился бронетранспортёра, 12 автомобилей, артиллерийского орудия и 6 миномётов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что ВСУ лишились 123 БТР, 1201 ББМ, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS), 1056 автомобилей, 13 зенитных установок, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, и 27 единиц инженерной и другой техники.