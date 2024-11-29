«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 09:54

ВС РФ взяли в плен 34 украинских воина за неделю

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

В течение прошедшей недели российские войска захватили 34 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны России на брифинге в пятницу, 29 ноября.

«На линии боевого соприкосновения за неделю было взято в плен 34 украинских военнослужащих, из которых 17 сдались на Курском направлении», — говорится в заявлении.

Неделя гнева: Минобороны отчиталось о 32-х групповых высокоточных удара по Украине
Неделя гнева: Минобороны отчиталось о 32-х групповых высокоточных удара по Украине

Раннее один из пленных бойцов ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства. Он признался, что и в войска попал насильно, был схвачен «могилизаторами» по пути в магазин. Его быстро доставили в военкомат, провели фиктивную медкомиссию и, подержав в подвале, отправили в учебку.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar