ВС РФ взяли в плен 34 украинских воина за неделю

«На линии боевого соприкосновения за неделю было взято в плен 34 украинских военнослужащих, из которых 17 сдались на Курском направлении», — говорится в заявлении.

Раннее один из пленных бойцов ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства. Он признался, что и в войска попал насильно, был схвачен «могилизаторами» по пути в магазин. Его быстро доставили в военкомат, провели фиктивную медкомиссию и, подержав в подвале, отправили в учебку.