ВС РФ взяли в плен 34 украинских воина за неделю
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В течение прошедшей недели российские войска захватили 34 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны России на брифинге в пятницу, 29 ноября.
«На линии боевого соприкосновения за неделю было взято в плен 34 украинских военнослужащих, из которых 17 сдались на Курском направлении», — говорится в заявлении.
Раннее один из пленных бойцов ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства. Он признался, что и в войска попал насильно, был схвачен «могилизаторами» по пути в магазин. Его быстро доставили в военкомат, провели фиктивную медкомиссию и, подержав в подвале, отправили в учебку.