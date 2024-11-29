Неделя гнева: Минобороны отчиталось о 32-х групповых высокоточных удара по Украине

За прошедшую неделю российские войска провели один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием по объектам противника, используя авиацию, морские и наземные силы. Об этом сообщили в Минобороны России. Удары были направлены на военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Все заявленные цели были успешно поражены.

По данным военного ведомства, удары также затронули инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и сборки беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и места дислокации украинских вооружённых сил, иностранных инструкторов и наёмников.

Кроме того, в результате атак были уничтожены две пусковые установки опытных баллистических ракет «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».