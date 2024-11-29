Неделя гнева: Минобороны отчиталось о 32-х групповых высокоточных удара по Украине
ВС РФ нанесли 1 массированный и 32 групповых высокоточных удара по Украине
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За прошедшую неделю российские войска провели один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием по объектам противника, используя авиацию, морские и наземные силы. Об этом сообщили в Минобороны России. Удары были направлены на военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, поддерживающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса. Все заявленные цели были успешно поражены.
По данным военного ведомства, удары также затронули инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и сборки беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и места дислокации украинских вооружённых сил, иностранных инструкторов и наёмников.
Кроме того, в результате атак были уничтожены две пусковые установки опытных баллистических ракет «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун».
А 21 ноября ВС России нанесли удар по цехам украинского завода «Южмаш» с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель.