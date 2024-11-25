Военный эксперт объяснил Life.ru разницу между массированным и групповым ударами
Капитан Дандыкин: Массированный удар отличается от группового количеством ракет
Россия продолжает наносить массированные удары по позициям Вооружённых сил Украины в рамках СВО, заявил Life.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По словам военного эксперта, такие атаки отличаются от групповых кратно большим количеством пусков ракет.
«Групповой удар — это когда идёт несколько ракет, к примеру, три-четыре. А массированный удар — это когда может быть одна и две волны, а может быть, не один день, то есть это десятки, а может быть, даже и сотни», — пояснил офицер.
Эксперт привёл несколько примеров групповых ударов. К ним относится, например, пуск нескольких ракет одним кораблём, наземными комплексами или двумя-тремя самолётами. Массированный же удар может быть комбинированным и осуществляться и с моря, и с земли, и с воздуха, подытожил Дандыкин.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошлую неделю по целям на территории Украины было нанесено 30 групповых ударов и один массированный. В атаках задействовался в том числе и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Поражены объекты ВПК противника, его аэродромы, места сборки БПЛА, склады с боеприпасами и горючим.
Telegram / Минобороны России