Военный эксперт объяснил Life.ru разницу между массированным и групповым ударами

Россия продолжает наносить массированные удары по позициям Вооружённых сил Украины в рамках СВО, заявил Life.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По словам военного эксперта, такие атаки отличаются от групповых кратно большим количеством пусков ракет.

«Групповой удар — это когда идёт несколько ракет, к примеру, три-четыре. А массированный удар — это когда может быть одна и две волны, а может быть, не один день, то есть это десятки, а может быть, даже и сотни», — пояснил офицер.

Эксперт привёл несколько примеров групповых ударов. К ним относится, например, пуск нескольких ракет одним кораблём, наземными комплексами или двумя-тремя самолётами. Массированный же удар может быть комбинированным и осуществляться и с моря, и с земли, и с воздуха, подытожил Дандыкин.