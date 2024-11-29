Эксперт раскрыл, что останется от Киева, если туда прилетит хотя бы два «Орешника». А три?

Президент России Владимир Путин дал понять, что удар «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве — не за горами. Но останется ли что-то от украинской столицы, если таких ударов будет, скажем, пять? Об этом Life.ru спросил у военного эксперта Василия Дандыкина.

Киев — достаточно большой город, но и в нём уже много желающих уехать куда-нибудь подальше, ведь вполне вероятно, что в ближайшее время туда прилетит «Орешник», а то и два, военный эксперт Василий Дандыкин.

Собеседник Life.ru отметил, что «Орешник» — это оружие точечное, избирательное. Его мощь на конкретном объекте, если речь идёт о групповом ударе, сравнима с ядерным оружием, ведь цель будет выжигаться температурой до 5000 градусов — то есть совсем немножко меньше, чем на Солнце.