Эксперт раскрыл, что останется от Киева, если туда прилетит хотя бы два «Орешника». А три?
Военный эксперт Дандыкин: У России нет цели превращать Киев в руины
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Президент России Владимир Путин дал понять, что удар «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве — не за горами. Но останется ли что-то от украинской столицы, если таких ударов будет, скажем, пять? Об этом Life.ru спросил у военного эксперта Василия Дандыкина.
Киев — достаточно большой город, но и в нём уже много желающих уехать куда-нибудь подальше, ведь вполне вероятно, что в ближайшее время туда прилетит «Орешник», а то и два,
военный эксперт Василий Дандыкин.
Собеседник Life.ru отметил, что «Орешник» — это оружие точечное, избирательное. Его мощь на конкретном объекте, если речь идёт о групповом ударе, сравнима с ядерным оружием, ведь цель будет выжигаться температурой до 5000 градусов — то есть совсем немножко меньше, чем на Солнце.
«Орешник» — это не баллистическая межконтинентальная ракета. Она поражает конкретные объекты, особенно на большой глубине, примерно 10-20 метров, в том числе различные бункеры. То есть, весь город с лица Земли она не сотрёт. Это показал удар по конкретным производствам, которые нас интересовали. Никакой цели такой нет у нас — уничтожать Киев или другие города. Они сами их уничтожают, отстреливаясь при отступлении», — уверен военный эксперт.
Напомним, что 21 ноября ВС России нанесли удар по цехам украинского завода «Южмаш» с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Также стало известно, что «Орешник» может уничтожать укреплённые объекты на глубине в 4 этажа.