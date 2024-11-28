Достанет из-под земли: «Орешник» может уничтожать объекты на глубине в 4 этажа, заявил Путин
Путин: «Орешник» поражает объекты на глубине трёх-четырёх укреплённых этажей
Ракеты «Орешник» поражают объекты на глубине трёх-четырёх укреплённых этажей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укреплённых сооружений», — отметил Путин в разговоре с журналистами после заседания ОДКБ в Астане.
В результате удара «Орешника» поражение очень серьёзное, всё, что находится в центре — становится пеплом и разлагается на элементы.
Напомним, 21 ноября по объекту ОПК Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник» в качестве ответа России на обстрелы территории дальнобойными западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Снаряд «Орешника» летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Путин заявил, что удар ракет превращает цель в пыль и разделяет на фракции.
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