Пленный боец ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства

Пленный украинский солдат Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в окопе трое суток под страхом убийства, пока боец не смог сбежать в плен ВС РФ. Об инциденте сам служащий поведал Минобороны России.

«Старший, тот, что решил из себя сделать воина большого, с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу оттуда, гранату мне туда кинет. <...> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов.

Боец признался, что и в войска попал насильно, был схвачен «могилизаторами» по пути в магазин. Его быстро доставили в военкомат, провели фиктивную медкомиссию и, подержав в подвале, отправили в учебку.