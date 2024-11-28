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28 ноября, 08:42

Пленный боец ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства

Пленный украинский солдат Сергей Борисов рассказал, что командир держал его в окопе трое суток под страхом убийства, пока боец не смог сбежать в плен ВС РФ. Об инциденте сам служащий поведал Минобороны России.

«Старший, тот, что решил из себя сделать воина большого, с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу оттуда, гранату мне туда кинет. <...> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — сказал Борисов.

Боец признался, что и в войска попал насильно, был схвачен «могилизаторами» по пути в магазин. Его быстро доставили в военкомат, провели фиктивную медкомиссию и, подержав в подвале, отправили в учебку.

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Недавно пленный солдат ВСУ Василий Машико раскрыл, как командование ВСУ относится к трупам бойцов в Курской области. По его словам, тела остаются лежать повсюду, аромат разложения ветер разносит по округе, а высшие воинские чины отказываются вывозить погибших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Николай Рюмин
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