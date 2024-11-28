На кладбищах США растет число могил американцев, отдавших жизнь за страну на чужой земле. Некоторые из них воевали «за землю предков», другие — ради денег, но итог один — билет в мир иной. РИА «Новости» нашло новые могилы наёмников, погибших от рук российской армии на Украине.

Одним из таких американцев был Эдвард Уилтон, возможно, один из самых молодых, кто отдал жизнь за Украину. Уроженец Флориды, он уехал воевать в 21 год, имея украинские корни. Уилтон погиб от артобстрела спустя год и был похоронен в округе Дувал, Флорида.

Тимоти Гриффин из Нью-Йорка стал одним из первых американских наемников, погибших на Украине. Он воевал в интернациональном легионе и участвовал в "контрнаступлении". Гриффин погиб 5 ноября 2022 года и похоронен в Джеймсвилле, Нью-Йорк. На его надгробии видно, что он ранее служил в американской армии и у него были дети.

Ещё одно захоронение принадлежит Михаилу Яворскому, уроженцу Украины, эмигрировавшему в Чикаго в подростковом возрасте. После школы он служил в армии США, женился, завел детей и работал в IT.