Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный приехал на военный полигон в восточной части Британии, чтобы поддержать обучающихся там солдат ВСУ. Во время своей речи он внезапно сказал, что у украинских бойцов невелики шансы выжить на фронте. Об этом пишет британская газета Sun.

«Помните, что война с каждым днём становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание», — цитирует издание Залужного.

В финале выступления бывший главком ВСУ предложил солдатам «учиться не бояться смерти» и относиться к прекращению жизни философски. Британская газета поставила под сомнение такой способ приободрить украинцев. Автор язвительно заметил, что военнослужащие армии Незалежной и без того прекрасно видят неудачи товарищей на фронте, так ещё теперь им предлагают сразу морально готовиться лечь в гроб.