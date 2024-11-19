У ВСУ насчитали более 900 тысяч убитых и раненых военных с начала СВО
ТАСС сообщил о более 900 тыс. убитых и раненых военных ВСУ с начала СВО
ВСУ. Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu
Вооружённые сил Украины с 24 февраля 2022 года потеряли в боях и при ударах Российской армии около 906,5 тысяч солдат убитыми и ранеными. А в 2024 году потери ВСУ превысили показатели за два первых года СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты.
Суммарные потери украинской армии с начала спецоперации к 27 февраля 2024 года превысили 444 тысяч бойцов, о чём тогда объявил Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны России. Из дальнейших сводок российского МО следует, что после этого было убито и ранено более 462,5 тысячи украинских солдат.
Ранее Life.ru узнал, что около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск в Курской области. Теперь ВС РФ уничтожают все группы, которые пытаются вырваться из кольца.