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1 декабря, 09:20

Армия России освободила Петровку и Ильинку в ДНР

За минувшие сутки ВС РФ освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в ДНР. Об этом доложили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Петровка Донецкой Народной Республики», — говорится в докладе ведомства.

Российская армия освободила Копанки в Харьковской области
Российская армия освободила Копанки в Харьковской области

Ранее СМИ подсчитали, что Армия России освободила 88 населённых пунктов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Курской и Харьковской областях. И это военные успехи только за минувшую осень.

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Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Юрий Лысенко
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