Армия России освободила Петровку и Ильинку в ДНР

За минувшие сутки ВС РФ освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в ДНР. Об этом доложили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Петровка Донецкой Народной Республики», — говорится в докладе ведомства.