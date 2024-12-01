Армия России освободила Петровку и Ильинку в ДНР
За минувшие сутки ВС РФ освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в ДНР. Об этом доложили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Петровка Донецкой Народной Республики», — говорится в докладе ведомства.
Ранее СМИ подсчитали, что Армия России освободила 88 населённых пунктов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской, Курской и Харьковской областях. И это военные успехи только за минувшую осень.
Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova