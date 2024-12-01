Армия России за осень освободила 88 населённых пунктов

Армия России за осень 2024 года освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях в рамках спецоперации. Это следует из ежедневных сводок Минобороны РФ, которые подсчитал ТАСС.

Больше всего населенных пунктов на счету группировки войск «Центр». Бойцы её подразделений взяли под контроль 37 городов и сёл в Донецкой Народной Республике. Это Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Журавка, Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Долиновка, Украинск, Мариновка, Нелеповка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка, Красный Яр, Николаевка, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка, Измайловка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка, Вознесенка, Волченка, Степановка, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка, Новая Ильинка и Воровское.

Группировка российских войск «Восток» отвоевала у ВСУ 12 населённых пунктов в ДНР: Пречистовку, Водяное, Угледар, Золотую Ниву, Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское, Ясную Поляну, Максимовку, Ровнополь, Макаровку, Раздольное. Также бойцы «‎Востока» взяли Левадное в Запорожской области.

Военнослужащие группировки «Север» в ходе контрнаступления выбили ВСУ из 14 населённых пунктов в Курской области: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости, Десятого Октября, Успеновки, Борков, Новой Сорочины и Покровского.

А подразделения группировки войск «‎Юг» освободили населённые пункты Красногоровка, Григоровка (у Селидово), Желанное Первое, Георгиевка, Григоровка (у Серебрянки), Острое, Верхнекаменское, Желанное Второе, Островское, Максимильяновка, Зоряное, Серебрянка, Александрополь, Катериновка, Антоновка, Дальнее в ДНР.

На счету войск «Запад» восемь населённых пунктов: Макеевка, Невское в Луганской Народной Республике, Новосадовое в ДНР, Вишнёвое, Кругляковка, Першотравневое, Колесниковка, Копанки в Харьковской области.