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29 ноября, 09:54

Российская Армия освободила четыре населённых пункта за неделю в зоне СВО

Минобороны России сообщило об освобождении Воровского и Раздольного в ДНР

Российские военные в течение последней недели освободили четыре населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). За последние сутки были взяты под контроль Воровское и Раздольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ 29 ноября.

Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» освободили Воровское и Новую Ильинку, группировки «Восток» — Раздольное, а группировки «Запад» — Копанки в Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что четверо украинских десантников сдались в плен под Харьковом. Это случилось в районе села Копанки, где группа военнослужащих ВСУ без сопротивления сдала свою позицию штурмовикам 1-й танковой армии российской группировки войск «Запад».

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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