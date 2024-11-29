Российская Армия освободила четыре населённых пункта за неделю в зоне СВО

Российские военные в течение последней недели освободили четыре населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). За последние сутки были взяты под контроль Воровское и Раздольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ 29 ноября.

Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» освободили Воровское и Новую Ильинку, группировки «Восток» — Раздольное, а группировки «Запад» — Копанки в Харьковской области.