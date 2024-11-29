Российская Армия освободила четыре населённых пункта за неделю в зоне СВО
Минобороны России сообщило об освобождении Воровского и Раздольного в ДНР
Российские военные в течение последней недели освободили четыре населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО). За последние сутки были взяты под контроль Воровское и Раздольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ 29 ноября.
Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» освободили Воровское и Новую Ильинку, группировки «Восток» — Раздольное, а группировки «Запад» — Копанки в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что четверо украинских десантников сдались в плен под Харьковом. Это случилось в районе села Копанки, где группа военнослужащих ВСУ без сопротивления сдала свою позицию штурмовикам 1-й танковой армии российской группировки войск «Запад».
ТАСС / Алексей Коновалов