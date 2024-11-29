Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ сложили оружие и сдались в плен российским силам, оставив долговременную огневую точку (ДОТ), которую они занимали в Харьковской области, сообщает РИА «Новости».

Всё произошло в районе села Копанки, где группа военнослужащих СВУ без сопротивления сдала свою позицию штурмовикам 1-й танковой армии российской группировки войск «Запад». В тот же день, на Харьковском направлении у населённого пункта Новомлынск был захвачен расчёт украинских операторов дронов, которые также сдались в плен.