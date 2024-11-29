Четверо украинских десантников сдались в плен под Харьковом
РИАН: Удерживавшие ДОТ десантники ВСУ сложили оружие в Харьковской области
Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ сложили оружие и сдались в плен российским силам, оставив долговременную огневую точку (ДОТ), которую они занимали в Харьковской области, сообщает РИА «Новости».
Всё произошло в районе села Копанки, где группа военнослужащих СВУ без сопротивления сдала свою позицию штурмовикам 1-й танковой армии российской группировки войск «Запад». В тот же день, на Харьковском направлении у населённого пункта Новомлынск был захвачен расчёт украинских операторов дронов, которые также сдались в плен.
Ранее Минобороны РФ доложило о захвате населённого пункта Копанки в Харьковской области. Также стало известно, что в программе «Мы с вами» приняли участие 20 стран. В рамках этой инициативы были собраны новогодние подарки для российских военнослужащих.
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