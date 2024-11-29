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Регион
28 ноября, 21:32

«Мы с вами»: Новогодние подарки для солдат СВО пришли из 20 стран мира

Жители 20 стран, в том числе Польши и Италии, передали подарки для бойцов СВО

Россияне и жители более двадцати стран, включая государства с напряжёнными дипломатическими отношениями с РФ, стали участниками акции «Мы с вами», организованной Россотрудничеством. В рамках этой инициативы были собраны новогодние подарки для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает РИА «Новости».

Акция объединила соотечественников и сторонников России в разных уголках мира. Её поддержали жители Китая, Белоруссии, Кубы, Турции, Казахстана, Чили, Колумбии и многих других стран. Подарки поступят также из государств, считающихся недружественными, таких как Польша, Италия и Испания.

В течение месяца жители зарубежных стран приносили в местные Русские дома (Россотрудничество) тёплые вещи, продукты, письма, рисунки от детей и сувениры. Презенты были доставлены в Москву, а затем отправлены на передовую.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, организовавшего доставку груза на Южнодонецкое направление, такие жесты подтверждают поддержку России на глобальном уровне.

«Это акты, которые показывают, что в мире есть люди, готовые поддержать Россию, несмотря на политическое давление в их странах», — отметил Гагин.

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Ранее Минобороны РФ предоставило добровольческому отряду «Барс» гаубичную группу, вездеходы и огнемётное отделение поддержки. Кроме того, в отряды была добавлена группа радиоэлектронной борьбы, а также инженеры-сапёры.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Тимур Хингеев
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