Россияне и жители более двадцати стран, включая государства с напряжёнными дипломатическими отношениями с РФ, стали участниками акции «Мы с вами», организованной Россотрудничеством. В рамках этой инициативы были собраны новогодние подарки для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает РИА «Новости».

Акция объединила соотечественников и сторонников России в разных уголках мира. Её поддержали жители Китая, Белоруссии, Кубы, Турции, Казахстана, Чили, Колумбии и многих других стран. Подарки поступят также из государств, считающихся недружественными, таких как Польша, Италия и Испания.

В течение месяца жители зарубежных стран приносили в местные Русские дома (Россотрудничество) тёплые вещи, продукты, письма, рисунки от детей и сувениры. Презенты были доставлены в Москву, а затем отправлены на передовую.

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, организовавшего доставку груза на Южнодонецкое направление, такие жесты подтверждают поддержку России на глобальном уровне.

«Это акты, которые показывают, что в мире есть люди, готовые поддержать Россию, несмотря на политическое давление в их странах», — отметил Гагин.