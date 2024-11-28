Нумеролог назвал день в декабре, когда Россия может показать силу и закончить украинский конфликт

Текущее время является одним из лучших периодов для демонстрации силы, которая способна закончить украинский конфликт. Об этом в беседе с Life.ru, проанализировал числа, заявил нумеролог Павсекакий Богданов. Он прокомментировал удары возмездия по Украине, для которых было использовано 100 ракет и 466 беспилотников.

«24-11-24 и 28-11-24 — это периоды, когда все полностью подходит к своему логическому завершению. С точки зрения нумерологии, это очень хорошие символы, даже с учётом того, что прямо сейчас наша экономика незначительно, но всё-таки страдает. Действующий ретроградный Меркурий, в конечном итоге, приводит к сумасшедшей стадии обострения, после которой проявляется холодный мозг. Это очень сильно влияет на людей и на человечество, в том числе на политиков, принимающих решения. 28.11.2024 — это одна из самых удачных дат для того, чтобы показать то, что есть, но это ещё не показано до конца», — отметил Богданов.

Следующей такой датой, по словам нумеролога, будет 12 декабря 2024 года. В радиусе двух дней, то есть с 10-го или до 14-го тоже возможен усиливающий фактор.

«Просчитывали ли это нумерологи? Скорее всего, нет. Совпало? Возможно, да. А возможно, и просчитали. Это один из лучших периодов для демонстрации силы и для того, чтобы этот конфликт потихонечку стал сходить на нет», — заключил собеседник Life.ru.