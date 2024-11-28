Нумеролог назвал день в декабре, когда Россия может показать силу и закончить украинский конфликт
Нумеролог Богданов назвал 12 декабря датой, когда Армия РФ может показать силу
Текущее время является одним из лучших периодов для демонстрации силы, которая способна закончить украинский конфликт. Об этом в беседе с Life.ru, проанализировал числа, заявил нумеролог Павсекакий Богданов. Он прокомментировал удары возмездия по Украине, для которых было использовано 100 ракет и 466 беспилотников.
«24-11-24 и 28-11-24 — это периоды, когда все полностью подходит к своему логическому завершению. С точки зрения нумерологии, это очень хорошие символы, даже с учётом того, что прямо сейчас наша экономика незначительно, но всё-таки страдает. Действующий ретроградный Меркурий, в конечном итоге, приводит к сумасшедшей стадии обострения, после которой проявляется холодный мозг. Это очень сильно влияет на людей и на человечество, в том числе на политиков, принимающих решения. 28.11.2024 — это одна из самых удачных дат для того, чтобы показать то, что есть, но это ещё не показано до конца», — отметил Богданов.
Следующей такой датой, по словам нумеролога, будет 12 декабря 2024 года. В радиусе двух дней, то есть с 10-го или до 14-го тоже возможен усиливающий фактор.
«Просчитывали ли это нумерологи? Скорее всего, нет. Совпало? Возможно, да. А возможно, и просчитали. Это один из лучших периодов для демонстрации силы и для того, чтобы этот конфликт потихонечку стал сходить на нет», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, 28 ноября Россия нанесла массированный удар по украинским военным инфраструктурным объектам, затянув энергетическую удавку на шее Киева в преддверии зимы. Взрывы слышали в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове, Сумах, Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковской области. Минобороны опубликовало список ударов возмездия по ВСУ за атаки на Россию западным оружием. Всего за последние дни было использовано около 100 ракет различных видов базирования и 466 БПЛА «Герань-2».
Midjourney / Life.ru