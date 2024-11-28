Путин – об ударах по центрам принятия решений: «В течение дня все возможно»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение дня может случиться что угодно. Так лидер ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений в Киеве.
«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня всё возможно», — сказал Путин.
Напомним, сегодня глава государства проанонсировал, что в ближайшее время ВС РФ могут нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Российский лидер сообщил союзникам по ОДКБ, что в настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии «подбирают цели для поражения на территории Украины».