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28 ноября, 14:03

Путин – об ударах по центрам принятия решений: «В течение дня все возможно»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение дня может случиться что угодно. Так лидер ответил на вопрос об ударах по центрам принятия решений в Киеве.

«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня всё возможно», — сказал Путин.

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Напомним, сегодня глава государства проанонсировал, что в ближайшее время ВС РФ могут нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Российский лидер сообщил союзникам по ОДКБ, что в настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии «подбирают цели для поражения на территории Украины».

Николай Рюмин
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