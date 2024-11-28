Добровольцам ВС РФ поставили огнемёты и гаубицы

Минобороны РФ предоставило добровольческому отряду «Барс» гаубичную группу, вездеходы и огнемётное отделение поддержки. Об этом рассказал замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России».

«В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда была включена гаубичная артиллерийская группа, <...> должности огнемётчиков, оснащаемых лёгким пехотным огнемётом ЛПО-97», — сказал Бурдинский.

Он добавил, что в отряды была добавлена группа радиоэлектронной борьбы, а также инженеры-сапёры. Бурдинский заявил, что с начала СВО в добровольческих корпусах служили более 45 тысяч человек. Также замначальника сравнил современных добровольцев с ополченцами времён Великой Отечественной войны.