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28 ноября, 08:01

Добровольцам ВС РФ поставили огнемёты и гаубицы

Замглавы Генштаба Бурдинский: Отряды «Барс» получили от МО РФ тяжёлое вооружение

Минобороны РФ предоставило добровольческому отряду «Барс» гаубичную группу, вездеходы и огнемётное отделение поддержки. Об этом рассказал замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России».

«В целях повышения огневой мощи отрядов в июне 2024 года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований: в состав отряда была включена гаубичная артиллерийская группа, <...> должности огнемётчиков, оснащаемых лёгким пехотным огнемётом ЛПО-97», — сказал Бурдинский.

Он добавил, что в отряды была добавлена группа радиоэлектронной борьбы, а также инженеры-сапёры. Бурдинский заявил, что с начала СВО в добровольческих корпусах служили более 45 тысяч человек. Также замначальника сравнил современных добровольцев с ополченцами времён Великой Отечественной войны.

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Помимо того, Бурдинский рассказал, что в этом году для снижения угрозы, исходящей от ВСУ в приграничных районах России, были созданы четыре добровольческих отряда «Барс». Рекруты несут службу на своей территории, что снижает срок адаптации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Николай Рюмин
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