Добровольцы «Барс» укрепляют обороноспособность России на границе с Украиной

В этом году для нейтрализации угрозы, исходящей от ВСУ в приграничных областях России, были созданы четыре добровольческих отряда «Барс». Об этом сообщил журналу «Военные комиссариаты России» начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В связи с ростом напряжённости в приграничных районах и угрозой населению Республики Крым, Брянской, Белгородской и Курской областей со стороны вооружённых формирований Украины в 2024 году созданы добровольческие формирования», — сказал генерал.

Одной из особенностей этих добровольческих сил стал территориальный принцип набора. Новобранцы, как отметил Бурдинский, должны были поступать на службу из своих регионов. Важным элементом было также требование, чтобы рекруты выполняли задачи именно на своей территории для лучшей адаптации к местным условиям. В этом году бойцы отрядов «Барс» были обеспечены современным вооружением и техникой, включая гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы, огнемёты и вездеходы.

Общее число человек за период проведения СВО превысило 45 тысяч человек, прибывших из разных уголков страны. Впоследствии, после завершения участия в спецоперации, многие из них заключили контракты на службу в мобилизационном резерве.

Замначальника Генштаба подчеркнул, что отряды «Барс» зарекомендовали себя как высокоэффективные и самодостаточные боевые единицы, способные выполнять задачи как наступательного, так и оборонительного характера наравне с регулярными войсковыми частями.