Сводки СВО. Дезертиры сорвали планы Киева, котёл Часова-Яра для варки 700 вэсэушников, Зеленский нашёл деньги на бои, 30 ноября Киевский режим повысил налоги для своих граждан, украинцы бегут из армии, для ВСУ готовится новый «котёл» в ДНР — дайджест в материале Life.ru. 29 ноября, 21:07 Боевая работа мотострелкового подразделения. Фото © ТАСС / Александр Река

Курская область, 30 ноября

340 человек потеряла группировка ВСУ, вторгнувшаяся в Курскую область. Вблизи Николаево-Дарьина ВС РФ с помощью РСЗО уничтожили пункт дислокации подразделений БПЛА. Продвижение наших войск у Плехова, Новоивановки и Мартыновки, то есть постепенно идёт окружение Суджи. Российским войскам противостоят хорошо обученные силы, прошедшие подготовку в странах НАТО.

— Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца, — сообщил военнослужащий 810-й бригады.

Доказательством этому также служит подбитая техника. Противник потерял английский танк Challenger 2. И хотя части элитные, мародёрство для них никто не отменял. Местные жители рассказывают, что вэсэушники либо взламывают дома, либо расстреливают строения.

Донецкая Народная Республика, 30 ноября

Расчёт САУ «Гиацинт-С» уничтожил бронетехнику и опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Дорога из Великой Новосёлки к Курахову полностью под огневым контролем российских войск. В селе Раздольное поднят Андреевский флаг. Вероятно, в скором времени штурмовики из морской пехоты поднимут свой стяг над селом Новый Комар. Великая Новосёлка постепенно попадает в окружение.

— Бои идут у восточных и северо-восточных окраин населённого пункта. Идёт выявление позиций в нём и поражение/уничтожение выявленных целей огневыми средствами, артиллерией, БПЛА, авиацией. Дороги в Великую Новосёлку — под нашим огневым контролем, — пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

К западу от Селидова идёт движение к Покровску. На окраинах Лысовки идут бои. Из этого села до города меньше пяти километров. На этом направлении под контроль России перешла Юрьевка. Сейчас войска закачивают уничтожение противника в Пушкине.

В Часовом Яре в окружение попали вэсэушники и иностранные наёмники. Армия России контролирует все подходы к огнеупорному заводу, где и образовался новый котёл. «Свариться» могут около 700 человек.

Кто виноват в провалах ВСУ

Боевая работа мотострелкового подразделения. Фото © ТАСС / Александр Река

Западные журналисты пришли к выводу, что в провалах киевского режима виноваты дезертиры. Именно они подорвали боеспособность армии и не дают сейчас реализовать планы. Командиры ВСУ заявляют, что подразделения бросают укрепрайоны и выходят с позиций прямо во время боёв.

— Если нет срока окончания (военной службы), это превращается в тюрьму — психологически становится трудно находить причины защищать эту страну, — рассказал дезертир Сергей Гнездилов.

Подсчитать количество дезертиров не получается. Источники говорят как о 100 тысячах, так и 300 тысячах. Виновата в этом в том числе мобилизация. У людей нет мотивации идти в армию.

Налог Зеленского на войну

Киевский главарь Владимир Зеленский продолжает искать средства на ведение боевых действий. Гражданам Украины придётся платить за его амбиции. Военный сбор повышается до 5%. Самим военным придётся также платить 1,5%. Налоги увеличиваются в целом. Банки будут платить половину от своей прибыли. Такие действия говорят, что Киев не хочет мирных переговоров и готовится остаться без поддержки на Западе.

Авторы Даниил Черных