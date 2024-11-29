Продолжают бесчинствовать: ВСУ расстреливали дома жителей Курской области

Бойцы ВСУ, которые до сих пор находятся на территории Курской области, продолжают запугивать мирное население. Несмотря на отсутствие сопротивления со стороны местных, военнослужащие расстреливают из оружия жилые дома.

Как сообщает РИА «Новости», ВСУшники также нередко взламывают двери и пробираются на частную территорию.

К слову, сейчас ВСУ приходится непросто в приграничных районах Курской области. Всё чаще украинские военнослужащие предпочитают сложить оружие и сдаться без боя, нежели погибнуть. Зарубежные СМИ выяснили, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Также Life.ru показывал видео с массовой сдачей украинцев в плен.