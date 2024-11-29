Повальное дезертирство в рядах украинских войск «парализует боевые планы» командования и ставит киевский режим в проигрышное положение перед возможными мирными переговорами. Об этом сообщает Assotiated Press.

По данным агентства, солдаты киевского режима бросают оборонительные линии целыми подразделениями, тем самым ускоряя территориальные потери. К этому привело несовершенство мобилизационной компании и напряжение на передовой.

«Честно говоря, мы уже выжали из своих людей максимум», — сказал офицер 72-й бригады, добавив, что главной причиной потери Угледара стало дезертирство.

Ранее украинская Генпрокуратура сообщала, что с начала СВО более 100 тысяч бойцов были обвинены в дезертирстве. Около половины покинули войска в последний год. При этом, отмечает AP, число солдат, оставивших войска, может быть вдвое больше, чем указано в официальных данных.