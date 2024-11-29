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29 ноября, 11:13

«Мы уже выжали из людей максимум»: На Западе заявили о массовом дезертирстве в ВСУ

AP: Повальное дезертирство портит все планы командования ВСУ

Повальное дезертирство в рядах украинских войск «парализует боевые планы» командования и ставит киевский режим в проигрышное положение перед возможными мирными переговорами. Об этом сообщает Assotiated Press.

По данным агентства, солдаты киевского режима бросают оборонительные линии целыми подразделениями, тем самым ускоряя территориальные потери. К этому привело несовершенство мобилизационной компании и напряжение на передовой.

«Честно говоря, мы уже выжали из своих людей максимум», — сказал офицер 72-й бригады, добавив, что главной причиной потери Угледара стало дезертирство.

Ранее украинская Генпрокуратура сообщала, что с начала СВО более 100 тысяч бойцов были обвинены в дезертирстве. Около половины покинули войска в последний год. При этом, отмечает AP, число солдат, оставивших войска, может быть вдвое больше, чем указано в официальных данных.

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Недавно издание The Economist со ссылкой Генштаб ВСУ заявило, что войска киевского режима настолько деморализованы, что 20% из них предпочитают бросать позиции. Эксперты прогнозируют украинским силам ещё полгода, до того, как кончится живая сила.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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