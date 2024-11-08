Боевой дух боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой настолько низок, что около 20% из них дезертируют. Об этом пишет газета The Economist со ссылкой на источники в генеральном штабе украинской армии.

«Высокопоставленный украинский военачальник признаёт, что на наиболее тяжёлых участках фронта боевой дух подорван. Источник в генштабе утверждает, что почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции», — сказано в тексте.

Авторы указали, что распри между армией, политиками и обществом только нарастают. Из-за этого ВСУ не могут компенсировать свои потери — не хватает людей. Мобилизация позволила набрать лишь две трети от нужного Киеву количества человек. Такимии темпами острая нехватка солдат и оружия настигнет украинские ВС примерно через полгода, отмечает издание.

На Украине рассчитывают, что после своей инаугурации избранный президент США Трамп поспособствует скорейшему завершению конфликта на условиях, которые Киев сочтёт приемлемыми для себя. Уходящего президента Байдена, выделявшего ранее деньги миллиардами, Банковая уже отправила «на политическую свалку» . Украинских политиков обидел его отказ от «решительных действий» в духе запрета на удары американским оружием по целям в глубине России.