Генштаб Украины шокировал чудовищной статистикой дезертирства в ВСУ
The Economist: Каждый пятый украинский солдат дезертирует с передовой
Боевой дух боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой настолько низок, что около 20% из них дезертируют. Об этом пишет газета The Economist со ссылкой на источники в генеральном штабе украинской армии.
«Высокопоставленный украинский военачальник признаёт, что на наиболее тяжёлых участках фронта боевой дух подорван. Источник в генштабе утверждает, что почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции», — сказано в тексте.
Авторы указали, что распри между армией, политиками и обществом только нарастают. Из-за этого ВСУ не могут компенсировать свои потери — не хватает людей. Мобилизация позволила набрать лишь две трети от нужного Киеву количества человек. Такимии темпами острая нехватка солдат и оружия настигнет украинские ВС примерно через полгода, отмечает издание.
На Украине рассчитывают, что после своей инаугурации избранный президент США Трамп поспособствует скорейшему завершению конфликта на условиях, которые Киев сочтёт приемлемыми для себя. Уходящего президента Байдена, выделявшего ранее деньги миллиардами, Банковая уже отправила «на политическую свалку» . Украинских политиков обидел его отказ от «решительных действий» в духе запрета на удары американским оружием по целям в глубине России.
Дональд Трамп ещё не раскрыл свой план по Украине, но он и не Владимир Зеленский, чтобы ездить с такими документами по миру и совать их в лицо всем, кто может поделиться деньгами. Кстати, Однако в команде республиканца выдали несколько идей из этого списка. Что бы там ни было, Киеву придётся пойти на это, поскольку отказ от предложения США чреват ещё более ужасными для украинской государственности последствиями, чем маячат на горизонте сейчас.
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