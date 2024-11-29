Главные новости СВО. ВС РФ освоили тактику проникающих штурмов, ВСУ винят «тыл» в военных провалах, 29 ноября Армия России захватила главный укрепрайон ВСУ в Часове Яре, украинские военные в Курахове сдаются в плен российским беспилотникам — дайджест в материале Life.ru. 28 ноября, 21:07 Сводка боевых действий с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 29 ноября

В Донецкой Народной Республике, в Часове Яре, наши солдаты смогли закрепиться в главном укрепрайоне ВСУ — на территории огнеупорного комбината. Информацию подтверждают источники противника. Сейчас наши бойцы ведут бои за высотную застройку в западной части города. Кроме того, на южных подступах к городу ВС РФ охватывают позиции ВСУ и стремятся вырваться к Константиновке. На направлении удара работают наиболее профессиональные бойцы, натренированные сбивать из стрелкового оружия украинские дроны.

Трое украинских военнослужащих взяты в плен в Курахове. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

На Кураховском направлении основное продвижение обозначилось севернее города. Воины 114-й бригады 51-й армии смогли освободить населённый пункт Берестки, расположенный на берегу водохранилища. В самом Курахове украинских военных призывают к сдаче с помощью дронов.

Телеграм-канал «Народная милиция ДНР» пишет: «Бойцы 5-й бригады, входящей в группировку войск, действующую на Кураховском направлении, обнаружили местонахождение троих украинских военнослужащих в одном из домов частного сектора в Курахове. После применения звуковещательного дрона боевики ВСУ приняли решение сложить оружие и сохранить свои жизни».

На Торецком направлении наши солдаты добились продвижения на флангах города. В южной части Нелеповки удалось пройти вперёд 250 метров, а на юге от Торецка — 650 метров. Украинские военные жалуются на ситуацию в соцсетях: «В Торецке обстановка сложная, русские просачиваются между домами и улицами, есть случаи, где подразделения держат позиции в одном многоквартирном доме, большинство позиций либо серая зона, либо переходят из рук в руки. Позиции в Нью-Йорке и по флангам пытаюсь штурмовать всем, что движется: от самокатов до «Жигулей».

Для штурма позиций украинцев в городе ВС РФ применяют новую тактику. Что в Курахове, что в Торецке российские солдаты просачиваются через редкие позиции украинцев, образуя локальные и глубокие прорывы. В результате украинская оборона разваливается, а людей для её латания не хватает.

CNN цитирует украинских солдат, рассуждающих об этом: «Сейчас россияне стягивают войска на передовую, и в один прекрасный момент они все пойдут на штурм. Они могут зайти очень далеко, потому что на земле нет людей, которые защищают свои позиции».

Курская область, 29 ноября

Самые ожесточённые бои ведутся вокруг населённого пункта Новоивановка и Дарьино вблизи посёлка Малая Локня Курской области. Киев отправляет в регион самые боеспособные части, даже в ущерб Донбасскому направлению. Подразделениям оккупантов выделяют самую лучшую западную технику, которая есть в распоряжении украинцев. Критическая ситуация с нехваткой личного состава вынуждает украинские власти идти даже на мобилизацию коммунальных работников в приграничной Сумской области. В Кривом Роге военных в ВСУ набирают буквально под дулом автомата.

СМИ пишут, что украинцам придётся покинуть Курскую область, если Киев не снизит возраст мобилизации: «Европейские союзники Украины заявили, что отсутствие глубины (эшелонированной обороны) означает, что вскоре может стать невозможным для Украины продолжать действовать в приграничном районе России под Курском», сообщает AP.

Героический поступок раненого бойца в кадре боя в уже освобождённой Ольговке Курской области. Видео © Telegram / Кирилл Федоров / Война История Оружия

Наши бойцы в Курской области тем временем показывают чудеса героизма. Во время боёв за освобождение Ольговки двое солдат из 346-го полка с помощью противотанковой мины смогли уничтожить пулемётную точку. При этом один из них получил ранение, но не прекратил выполнение боевой задачи.

В тылу у ВСУ без перерыва работают наши ракетные войска. На этот раз в Сети появились кадры уничтожения двух РСЗО HIMARS. Кроме того, внезапно «скончался от медицинских осложнений» подполковник штаба верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кент Миллер, проводивший обучение инженерных войск ВСУ. Умер он как раз 25 ноября, когда ВС РФ нанесли авиаудар по расположению наёмников и инструкторов в Сумской области.

Украинцы винят тыл в военных провалах

Украинские публичные лица во весь голос стали кричать о том, что именно тыл виноват в плачевной для Киева ситуации на фронте. Украинский националист Евгений Дикий сказал следующее: «Этот тыл делает всё, чтобы армия постепенно таяла, чтобы в ней заканчивались люди и не заменялись новыми. Тыл пафосно борется с ТЦК вместо того, чтобы сражаться с российскими войсками. А потом тыл удивляется, почему враг уже в Купянске, а почему ещё какой-то посёлок готовится к эвакуации, а почему до границы Днепропетровской области осталось семь километров».

Офицер ВСУ Надежда Савченко жёстко прошлась по украинским «волонтёрам» и «журналистам». Она назвала их «трусами и уклонистами», которых настоящим военным «противно слушать». Украинский сотрудник ТЦК, прячущийся в тылу, дал более циничное интервью The Telegraph.

В нём он рассказал, что сейчас на улицах Украины забирают в армию всех подряд, а про уже мобилизованных добавил: «Иногда это похоже на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой. Они продолжают сопротивляться, даже находясь в машине. Теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от них».

Авторы Кирилл Золотарев