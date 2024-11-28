Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за прилёта российской бомбы

Гибель подполковника штаба Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Кента Миллера могла наступить в результате атаки ФАБ-1500 в Сумах. Об этом рассказал в своём телеграм-канале военкор Юрий Котенёк.

«Внезапно «скончался от медицинских осложнений» в далёкой Канаде. Как раз 25 ноября 2024 года, когда по располаге наёмников и инструкторов в Сумской области прилетел ФАБ», — написал Котёнок.

На сайте Правительства Канады сообщается, что Миллер участвовал в операции Unifier, одной из целей которой является подготовка украинских военных. Подполковник служил в оперативном подразделении альянса JTF-U (Joint Task Force — Ukraine), где занимался непосредственным обучением инженерных войск ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подметила, что некоторые страны НАТО, которые отправляли на Украину своих военных инструкторов, уже начинают получить их обратно.