Российские морпехи в Курской области всё чаще встречают подразделения ВСУ, которые обучали на Западе. Об этом рассказал комбат 810-й бригады с позывным Як в беседе с РИА «Новости».

«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — сообщил офицер.

Комбат добавил, что этих украинских солдат тренировали не случайные люди, а профессиональные инструкторы. Он отметил, что в Курской области встречаются и те, «кто на Западе сам кого угодно может подготовить». Чаще всего это бойцы из 3-го полка украинских Сил специальных операций (ССО). Им тоже батальон Яка успел насолить, посему его и недолюбливают.