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Регион
29 ноября, 05:43

«Готовили на Западе»: Российский боец рассказал об элите ВСУ под Курском

В Курской области ВС РФ регулярно встречают группы ВСУ, подготовленные на Западе

Российские морпехи в Курской области всё чаще встречают подразделения ВСУ, которые обучали на Западе. Об этом рассказал комбат 810-й бригады с позывным Як в беседе с РИА «Новости».

«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца», — сообщил офицер.

Комбат добавил, что этих украинских солдат тренировали не случайные люди, а профессиональные инструкторы. Он отметил, что в Курской области встречаются и те, «кто на Западе сам кого угодно может подготовить». Чаще всего это бойцы из 3-го полка украинских Сил специальных операций (ССО). Им тоже батальон Яка успел насолить, посему его и недолюбливают.

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Напомним, потери ВСУ в Курской области на 27 ноября с начала вторжения достигли более 36 010. Командование армии киевского режима не очень беспокоится за горы тел. Вывозить на родину их отказываются, а тем временем трупный запах развевается по округе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Николай Рюмин
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