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2 декабря, 02:58

Экипаж вертолёта Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили опорный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар авиационными ракетами в ходе выполнения задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.

После удара было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Уничтожение опорника ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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