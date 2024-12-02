Экипаж вертолёта Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили опорный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар авиационными ракетами в ходе выполнения задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север». Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.
После удара было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Уничтожение опорника ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее Life.ru рассказывал, как российский дрон под тяжёлые гитарные риффы нанёс сокрушительный удар по складу боеприпасов ВСУ. Это произошло в районе населённого пункта Дружба.
Telegram / Минобороны России