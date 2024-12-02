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2 декабря, 02:49

«Ловим, поджигаем, уничтожаем»: Российский боец раскрыл судьбу натовской техники ВСУ под Курском

Боец с позывным Орёл: ВСУ под Курском атакуют с большим количеством техники НАТО

Вооружённые формирования Украины отчаянно пытаются удержать занятые рубежи в курском приграничье. Противник бросает в бой новые силы и технику стран НАТО, которая нещадно уничтожается российскими военнослужащими, сообщил замначштаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орёл.

Каждый день на этом участке фиксируется по три-четыре наката ВСУ, заявил офицер. По неприятелю работают операторы FPV-беспилотников и расчёты артиллерийских установок. Их точный огонь не оставляют врагу шансов на успех.

«У нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — отметил Орёл в интервью РИА «Новости».

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За время вторжения в Курскую область Украина потеряла более 37 тысяч военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты и тысячи единиц другой бронетехники. Тела погибших не эвакуируют в тыл, а хоронят прямо на российской земле. Спасаясь от смерти, многие подразделения противника в полном составе сдаются в плен.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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