Вооружённые формирования Украины отчаянно пытаются удержать занятые рубежи в курском приграничье. Противник бросает в бой новые силы и технику стран НАТО, которая нещадно уничтожается российскими военнослужащими, сообщил замначштаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орёл.

Каждый день на этом участке фиксируется по три-четыре наката ВСУ, заявил офицер. По неприятелю работают операторы FPV-беспилотников и расчёты артиллерийских установок. Их точный огонь не оставляют врагу шансов на успех.