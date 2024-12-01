Российский дрон под тяжёлые гитарные риффы нанёс сокрушительный удар по складу боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили полный боеприпасов склад ВСУ в ДНР, применив сброс гранатомётного выстрела ВОГ-30Д с дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен сбросом снаряда с российского БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России

«Полевой склад боеприпасов ВСУ уничтожен. Боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотного летательного аппарата, уничтожил все выявленные цели в районе населённого пункта Дружба», — говорится в сообщении ведомства.