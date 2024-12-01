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1 декабря, 13:15

Российский дрон под тяжёлые гитарные риффы нанёс сокрушительный удар по складу боеприпасов ВСУ

Уничтожение склада боеприпасов ВСУ российским дроном в ДНР попало на видео

Российские военнослужащие уничтожили полный боеприпасов склад ВСУ в ДНР, применив сброс гранатомётного выстрела ВОГ-30Д с дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен сбросом снаряда с российского БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России

«Полевой склад боеприпасов ВСУ уничтожен. Боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотного летательного аппарата, уничтожил все выявленные цели в районе населённого пункта Дружба», — говорится в сообщении ведомства.

Мощный «‎ФАБопад» уничтожил укрепрайон ВСУ со складом боеприпасов и военной техникой
Мощный «‎ФАБопад» уничтожил укрепрайон ВСУ со складом боеприпасов и военной техникой

Ранее в Минобороны сообщили о серии ударов по украинской военной инфраструктуре. Целями атаки стали военные аэродромы ВСУ, а также цеха сборки и склады, где хранятся БПЛА противника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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