Российский дрон под тяжёлые гитарные риффы нанёс сокрушительный удар по складу боеприпасов ВСУ
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ российским дроном в ДНР попало на видео
Российские военнослужащие уничтожили полный боеприпасов склад ВСУ в ДНР, применив сброс гранатомётного выстрела ВОГ-30Д с дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен сбросом снаряда с российского БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России
«Полевой склад боеприпасов ВСУ уничтожен. Боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотного летательного аппарата, уничтожил все выявленные цели в районе населённого пункта Дружба», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили о серии ударов по украинской военной инфраструктуре. Целями атаки стали военные аэродромы ВСУ, а также цеха сборки и склады, где хранятся БПЛА противника.
Telegram / Минобороны России